На поддержку тульских пчеловодов в 2020 году выделят 20 млн рублей

23.10.19 14:51

© РИА Новости. Сергей Аверин

23 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство сельского хозяйства Тульской области планирует направить в 2020 году порядка 20 млн рублей на поддержку отрасли пчеловодства, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на директора департамента Минсельхоза региона Алексея Степина.

"В целях развития отрасли пчеловодства с 2020 года министерство в рамках государственной программы региона "Развитие сельского хозяйства Тульской области" планирует поддержать пчеловодов путем возмещения части затрат на приобретение пчелосемей, техническое оснащение и перевооружение отрасли пчеловодства. На эти цели заложено порядка 20 млн рублей", - приводятся в сообщении слова Степина.

Кроме того, в Тульскую областную думу внесен законопроект о государственном регулировании и государственной поддержке отрасли пчеловодства.

Касаясь ситуации с массовой гибелью пчел минувшим летом, он отметил, что что уже до конца этого года будет приобретено оборудование, которое поможет выявлению причин гибели пчел.

В настоящее время предоставляется выплата единовременной компенсации пчеловодам, у которых установлена гибель пчел в результате массового отравления.

Также для предотвращения гибели пчел в каждом муниципальном образовании закреплен ответственный сотрудник, который будет контролировать взаимодействие фермеров и пчеловодов.

"В преддверии следующих полевых работ пройдет ряд уставных совещаний с фермерами", - подчеркнул представитель Минсельхоза региона.

Ранее сообщалось о массовой гибели пчел летом нынешнего года. В связи с этим правительство Тульской области приняло решение о выплате компенсации пострадавшим пчеловодам. Также в нынешнем году планируется принять региональный закон о пчеловодстве, который предусматривает стимулирование процесса паспортизации пасек и перехода крупных пчеловодческих хозяйств в фермерские хозяйства; развитие кооперации в отрасли пчеловодства.

В свою очередь, прокуратура Тульской области внесла представления в адрес руководителей сельхозорганизаций, виновных в массовой гибели пчел при использовании пестицидов. Нарушения при обработке сельхозугодий были выявлены в сельхозорганизациях "Тесницкое", "Воловосельхозтехника", "Красное знамя", "Курск АгроАктив", "Молчановское", "Победитель".

Минсельхоз РФ ранее сообщал, что органам управления АПК регионов направлены рекомендации о принятии исчерпывающих организационных и практических мер по предупреждению и предотвращению гибели пчел.