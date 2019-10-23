Программу поддержки приезжающих в Заполярье врачей продлили на 2020 год

23.10.19 15:04

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

23 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Мурманской областной думы на заседании в среду приняли в первом и окончательном чтении законопроект, который продлевает на 2020 год действие программы поддержки прибывающих в регион медиков.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания, согласно принятым поправкам, в 2020 году программа "Арктический доктор" претерпит изменения. Так, будет увеличен процент, применяемый при расчете единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья прибывающим в Заполярье врачам, с 20% до 50%, а также увеличен обязательный срок работы медиков с пяти до десяти лет.

Представляя законопроект, и.о. министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев пояснил, что действующие меры соцподдержки новых врачей положительно себя зарекомендовали. По его словам, в 2018 году такую поддержку получили 26 семей медиков, в текущем году - 28.

"Реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств из бюджета Мурманской области в размере 34 млн 420 тыс. рублей", - сказал он.

Отвечая на вопросы депутатов, Панычев отметил, что действие программы принципиально не распространяется на заведующих отделениями, поскольку ее предназначение - оказание социальной поддержки.

По данным на конец 2017 года Мурманская область нуждалась в 636 врачах.