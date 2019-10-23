Родственнику Арашукова могут предъявить обвинение в хищении денег

23.10.19 15:27

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23 октября. Interfax-Russia.ru - Следствие планирует предъявить обвинение в хищении денежных средств, связанном с природным газом Задержанному накануне Беслану Арашукову, троюродному племяннику экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" адвокат Артем Шарко.

"Беслан Арашуков не является сотрудником газовых служб, он предприниматель. Он не отказывается от дачи показаний, идет навстречу следствию. Пока ему никакие обвинения не предъявлены. По предварительной информации, следствие планирует предъявить ему обвинение в хищении денежных средств, связанное с природным газом", - сказал А.Шарко.

Он пояснил, что в ближайшее время состоится судебное заседание, где будет рассмотрен вопрос о мере пресечения Беслану Арашукову. По мнению защитника, родственник задержан "с целью оказания давления на Рауля Арашукова".

Беслана Арашукова задержали 22 октября. Силовики провели обыски по месту его жительства в ауле Хабез в Карачаево-Черкесии, а также на предприятии "Ставрополькартон", директором которого он работал около года назад.

Вместе с тем информированный источник ранее сообщал агентству "Интерфакс-Юг", что по "делу Арашукова" также задержан заместитель директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, который является братом супруги экс-сенатора Рауфа Арашукова.