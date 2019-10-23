Володин отверг разговоры о том, что Госдума ни на что не влияет

23.10.19 15:39

© РИА Новости. Владимир Федоренко

23 октября. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутаты смогли эффективно отработать подготовку проекта бюджета на 2020-2022 годы и внести целый ряд предложений по повышению эффективности расходования выделяемых средств.

"Президент поставил перед нами задачу. Мы эту задачу должны решить. Мы должны почувствовать ответственность, что от нас многое зависит. Поэтому сегодняшнее принятие бюджета показало, что многое можно сделать в этих стенах Государственной Думы и не ныть и не говорить, что кто-то кому-то мешает", - сказал Володин.

"Да, есть абсолютное удовлетворение работой, потому что когда кто-то говорит "Государственная Дума ни на что не влияет" (...), сегодня все ощутили себя участниками не только процесса, а самое главное людьми, которые влияют на эти процессы, принимают решения. (...) Какие мы, такая и Дума", - сказал он.

По его словам, при принятии проекта бюджета на 2020-2022 годы в проект постановления Госдумы был внесен целый ряд предложений по эффективности расходования выделяемых средств.

В частности речь идет о выделении дополнительных средств для 10 наименее обеспеченных регионов страны. Таким образом, заявил он, будет сокрушен разрыв между самыми обеспеченными и самыми "бедными" регионами.

"Регионы, где бюджет не позволяет... Как им быть? О них мы говорим. (Цель) сократить разрыв между самыми обеспеченными и малообеспеченными. Мы об этом говорили, принимая решение, когда в постановление записали вопросы, связанные с обеспечением скорыми, школьными автобусами, обновлением коммунального парка машин, общественного транспорта - как раз в отношении регионов, у которых средств не достаточно", - сказал Володин.

"Средства, которые на эти цели выделяются, они размываются между всеми, хотя у одних бюджет позволяет решать эти задачи самостоятельно, у других - нет. (...) И всё это учтено в проекте постановления, который сегодня принят", - сказал он.

"Мы будем руководствоваться этим решением (предложениями, записанными в постановлении при принятии бюджета в первом чтении) ко второму чтению, внося соответствующие поправки, и делая следующий шаг, ведя диалог с правительством. Именно такой диалог позволит нам выйти на ответственные решения, которые изменять ситуацию и нашу жизнь", - сказал Володин.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что при подготовке проекта бюджета к первому чтению был принят целый ряд "революционных решений, которых никогда не было раньше при рассмотрении бюджета"

В проект постановления о принятии проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы вошли, по его словам, предложения депутатов, направленные на поддержку регионов и увеличение финансирования госпрограммы развития сельских территорий.

"Принят целый ряд революционных решений, которых никогда не было раньше при рассмотрении бюджета, а сейчас предлагается", - сказал Жуков.

Так правительству было рекомендовано до 1 декабря 2019 года принять нормативные правовые акты о правилах предоставления и распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам регионов, а до начала очередного финансового года, то есть до 1 января, заключить соглашения с регионами о предоставлении трансфертов и принять оставшиеся нормативно-правовые акты правительства, необходимые для реализации Федерального закона о бюджете.

Кроме того, ко второму чтению должны быть распределены все субсидии (за исключением тех, которые по конкурсу распределяется), субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, отметил он.

"Такого не было еще у нас в истории рассмотрения бюджета до этого никогда. В данном случае правительство пошло полностью навстречу нам", - сказал он.

До 1 декабря также предлагается правительству совместно с комитетом по бюджету и налогам подготовить изменения в бюджетное законодательство для создания условий для доведения до субъектов Российской Федерации средств межбюджетных трансфертов до начала очередного финансового года и о заключении соглашений до начала финансового года, отметил он.

Также депутаты предлагают правительству совместно с комитетом по бюджету подготовить до 1 декабря 2019 года предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс РФ в целях расширения возможностей регионов по привлечению рыночных заимствований для инвестпроектов, влияющих на рост экономики регионов и признанных приоритетными. "Предлагается, чтобы дверь действительно была открыта, предлагается разработать предложения по стимулированию инвестиций за счет снижения объема выполнения обязательств по задолженности по бюджетным кредитам", - сказал он.

Также правительству предлагается рассмотреть вопрос о внедрении нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств Фонда национального благосостояния в новые региональные инвестиционные проекты. Кроме того, для решения эффективности комплексного развития сельских территорий, предлагается собрать информацию по всем государственным программам, что именно идет на сельские территории, эти средства разбросаны по разным программам, отметил он.