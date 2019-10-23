Мосгорсуд оставил под арестом сообщника замглавы "Аэрофлота" по делу о мошенничестве

23.10.19 15:52

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 октября. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным заключение под стражу председателя адвокатской коллегии "Консорс" Александра Сливко, обвиняемого в мошенничестве вместе с замглавы авиакомпании "Аэрофлот" Владимиром Александровым, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

"Постановление Басманного суда от 2 октября 2019 года в отношении Сливко оставлено без изменений", - сказали в суде.

Как сообщалось, 16 октября Басманный суд Москвы арестовал Александрова, обвиняемого в хищении не менее 250 млн рублей, а также Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, в 2016-2017 годах Александров, будучи заместителем директора ПАО "Аэрофлот" по имущественным вопросам, заключил четыре договора на оказание юридических услуг авиакомпании, "после чего по данным договорам были необоснованно перечислены денежные средства в размере не менее 250 млн рублей, которые были похищены".

Следствие утверждает, что работы по контрактам фактически выполнялись юристами самого "Аэрофлота".

Обвиняемые настаивают на своей непричастности к вмененному преступлению и безосновательности претензий следствия.