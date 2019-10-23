ЦБ РФ: более 3 млн клиентов передали на брокерское обслуживание 11 трлн рублей

23.10.19 15:59

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 октября. Interfax-Russia.ru - На брокерском обслуживании по состоянию на конец августа 2019 года находится 11 трлн рублей 3,2 млн клиентов, активными из них можно назвать только 12%, сказала директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина в ходе Уральской конференции НАУФОР.

"Мы в первый раз сделали попытку объединить объем активов, которые клиенты принесли брокерам: 11 трлн рублей находится сейчас в отрасли посредников", - сказала она.

Брокеры - кредитные организации начали предоставлять информацию об объемах активов клиентов с начала 2019 года, а брокеры - некредитные финансовые организации - спустя 10 месяцев.

В частности, у брокеров - некредитных финансовых организаций находится 6 трлн рублей клиентских активов, причем 4 трлн рублей из них это средства юридических лиц (67% от всех активов на брокерском обслуживании).

В региональном разрезе большая часть (41%, или 2,5 трлн рублей) клиентских активов брокеров - НФО приходится на Москву, еще 24%, или 1,4 трлн рублей, - на Московскую область. Значительную часть, а именно 23%, или 1,4 трлн рублей, составляют активы клиентов из Кипра.

Всего на брокерском обслуживании находится 3,2 млн клиентов. Причем за 8 месяцев 2019 года прирост количества клиентов составил 44%. Однако активными являются только 12% (доля активных клиентов у НФО выше, чем у кредитных организаций), отметила представитель ЦБ РФ.