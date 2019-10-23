Роспатент поможет Ульяновской области с формированием стратегии развития сферы интеллектуальной собственности

23.10.19 16:23

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 октября. Interfax-Russia.ru - Ульяновская область планирует развивать сферу интеллектуальной собственности, благодаря заключенному соглашению с Роспатентом и министерством экономического развития РФ.

Пресс-служба облправительства сообщает, что договоренность о сотрудничестве была достигнута губернатором региона Сергеем Морозовым с представителями ведомств на международном форуме "Открытые инновации", который проходит на текущей неделе в Москве.

Согласно соглашению, Роспатент поддержит Ульяновскую область в формировании стратегии развития сферы интеллектуальной собственности, подготовке специалистов данной сферы и поможет в развитии региональных брендов.

"Подписанное трехстороннее соглашение позволит системно развивать сферу интеллектуальной собственности в регионе. Это повысит конкурентоспособность отдельных компаний и региона в целом за счет формирования региональных брендов и учета результатов интеллектуальной деятельности как нематериальных активов", - приводятся в сообщении слова Морозова.

Глава региона отметил, что приоритетным направлением для Ульяновской области является создание благоприятных условий для прорывного научно-технологического развития.

"Интеллектуальная собственность - основа научно-технологического развития региона. Ульяновская область - один из крупнейших российских промышленных центров. Благодаря нашим вузам, НИИ и конструкторским бюро мы всегда славились своей научно-технической школой и интеллектуальным потенциалом, который традиционно работает в единой связке с промышленными предприятиями региона, обеспечивая их непрерывное развитие посредством внедрения новейших технологий", - подчеркнул губернатор.

Морозов отметил, что перспективы сотрудничества с Роспатентом и Минэкономразвития РФ позволят "поднять на качественно новый уровень исполнение поставленных президентом задач в нацпроектах "Наука" и "Цифровая экономика".