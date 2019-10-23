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23.10.19 16:27

Ставрополье увеличит расходы на образование и соцподдержку на 2 млрд рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
23 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья в будущем году направят свыше 35 млрд рублей на развитие образование и социальную поддержку, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания краевого правительства.

Расходы на каждую сферу вырастут в 2020 году более чем на 1 млрд рублей.

"На государственную программу "Развитие образования в Ставропольском крае" заложены средства более 26 млрд рублей, если сравнить с 2019 годом, это на 1 миллиард больше. Дополнительно 200 млн рублей заложены на укомплектование кабинетов биологии, химии, физики. Не менее 20 школ будут оборудованы новыми кабинетами, это существенно изменит качество образования", - пояснил журналистам после заседания министр образования края Евгений Козюра

Он отметил, что в перспективе планируется укомплектовать все школьные кабинеты в Ставропольском крае.

По словам министра образования региона, еще по 200 млн рублей будет направлено на благоустройство школьных территории и капитальный ремонт кровель.

По поручению губернатора края Владимира Владимиров начнется масштабная работа по ремонту и восстановлению загородных лагерей детского отдыха. Она стартует в будущем году в Благодарненском городском округе. Глава региона поставил задачу завершить эту работу в течение 5 лет, добавил министр.

Вместе с тем, министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко сообщил журналистам, что в целом на меры социальной поддержки в 2020 году в бюджете края предусмотрено около 9 млрд рублей, что на 1 млрд превышает расходы текущего года на эти цели.

"Все меры социальной поддержки, которые предусмотрены краевым законодательством, проиндексированы, и все получатели мер социальной поддержки с 1 января 2020 года будут получать выплаты в повышенном размере", - подчеркнул Ульянченко.

Будет продолжено предоставление единовременных выплат "детям войны". Средства на эти цели также заложены в бюджета на 2020 год.

Размер ежемесячных денежных выплат на каждого ребенка в многодетных семьях увеличен в 2 раза.

"С 2010 года размер этих выплат не повышался и составлял 354 рубля, а с 1 января 2020 года выплата составит 700 рублей", - пояснил министр.

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