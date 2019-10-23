Выходец из Киргизии, проходящий по делу о теракте в метро Петербурга, должен был взорвать корабль во Владивостоке

23.10.19 16:39

© РИА Новости. Александр Натрускин

23 октября. Interfax-Russia.ru - Выходец из Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходивший подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым, собирался взорвать военные корабли во Владивостоке весной 2017 года.

28-летний Турдиев проходит свидетелем по делу о теракте в метро Петербурга, в настоящее время находится в Киргизии.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в среду заслушал показания Турдиева, озвученные прокурором.

Согласно этим показаниям, Турдиев с октября 2015 года проходил подготовку как боевик в лагере террористов в Сирийской Арабской республике. Попал в террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ), с ним обучались около 100 мужчин узбекской национальности, в том числе Джалилов.

По словам Турдиева, обучение новобранцев проходило в два этапа: на первом изучали каноны ислама, на втором - проходили физическую и боевую подготовку, в частности, осваивали виды СВУ (самодельных взрывных устройств), их изготовление и владение оружием в условиях города. В конце обучения боевики сдавали экзамен по минно-взрывной подготовке, по результатам которого делался вывод об их готовности к самостоятельной организации теракта.

В качестве заказчика терактов, к которым готовили новобранцев, Турдиев назвал идеолога "Катибы..." Сирожиддина Мухтарова, известного как Абу Салах.

Как ранее сообщал "Интерфакс", Мухтаров находится в сирийском Идлибе, в России арестован заочно. С другими фигурантами дела, согласно озвученным показаниям, Турдиев не знаком.

"После обучения меня, Джалилова и еще несколько человек начали готовить в качестве террористов-смертников, которые должны по указанию главарей организации выехать в любую страну, подготовиться и совершить теракт. Насколько я знаю, Джалилова отправили в Идлиб. Где именно он должен был совершить самоподрыв, я не знаю", - следует из зачитанных показаний.

Турдиев признался, что сам он в марте 2017 года получил задание взорвать один из военных кораблей в порту Владивостока. "Данное задание я получил, так как хорошо ориентировался и имел полное представление о возможности заложить СВУ и взорвать один или несколько кораблей", - следует из показаний Турдиева.

Во Владивостоке с 2002 году проживает семья Турдиева, сам он тоже какое-то время находился там, отметила гособвинитель.

Теракт во Владивостоке не произошёл, поскольку Турдиев не смог приехать в Россию из-за ограничения на въезд. Он планировал попасть на территорию страны незаконно через Украину, однако был задержан украинскими пограничниками и депортирован в Турцию, оттуда в Казахстан и затем в Киргизию.

Дело в отношении Турдиева выделено в отдельное производство, уточнили в судебном заседании.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года.

В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический Институт" погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 получили травмы. Ущерб, нанесенный ГУП "Петербургский метрополитен", составил 108 млн рублей.

По версии обвинения, выходец из Киргизии Джалилов пронес в метро два ранее изготовленных членами террористического сообщества взрывных устройства. Одну из бомб он разместил на платформе станции "Площадь Восстания", где взрыв не произошел, поскольку самодельное устройство было своевременно обнаружено, обезврежено и изъято. Второе СВУ он оставил при себе и привёл в действие.

В качестве обвиняемых по делу привлечены 11 человек. В зависимости от роли каждого, им вменяется участие в террористическом сообществ (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), покушение на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1), совершение террористического акта организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывного устройства (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

Следствием установлено, что организатором теракта был Аброр Азимов, а его старший брат Акрам выступал посредником, который взял деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации.

В свою очередь Азимовы утверждают, что не знали, что участвуют в подготовке теракта, и в его организации себя виновными не считают. Другие обвиняемые также не признают свою вину. Адвокаты подсудимых настаивают, что в деле нет доказательств вины их подзащитных.

Как сообщалось, фигуранты дела причастны к деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", которую, согласно материалам следствия, создал Мухтаров в 2013 году на территории Сирийской Арабской республики.

В начале июля в суде были озвучены показания сотрудника ФСБ, из которых следовало, что данная террористическая организация причастна также к атаке террориста-смертника, протаранившего на заминированном автомобиле китайское посольство в Бишкеке 30 августа 2016 года.

Кроме того, члены преступной группы подготовились совершить в общественном месте Санкт-Петербурга другой теракт, однако исполнить его не смогли, так как самодельная бомба 5 апреля 2017 года была обнаружена и изъята по месту проживания фигурантов при их задержании по делу о теракте в метро.