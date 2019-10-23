Ротация кадров: президент назначил нового главу СПЧ и заменил несколько членов Совета
  
Еще безопаснее: РФ поставит в африканские страны оружие еще на $4 млрд
   
ВТС продолжается: Москва обсуждает с Анкарой новые поставки С-400
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
23.10.19 16:49

Краснодарский край к 2024 году планирует нарастить экспорт продукции АПК до $3,8 млрд

© РИА Новости. Виталий Белоусов
23 октября. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край к 2024 году планирует увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до $3,8 млрд, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Наша продукция уже зарекомендовала себя на международном рынке и пользуется спросом в 125 странах мира. Только зерно мы отправляем в 80 государств. Но перед АПК края стоит задача довести объем экспорта продукции до $3,8 млрд к 2024 году. Задача амбициозная, но выполнимая. Мы выделили товары с высоким экспортным потенциалом - это зерно, растительное масло, жмых, сахар, крупы, соки, кондитерские изделия. Именно по этим позициям край будет увеличивать объем производства и расширять рынки сбыта. Конечно же, ставку мы делаем и на кубанских виноделов", - сказал Кондратьев.

Участие в престижных международных дегустационных конкурсах делает кубанские вина конкурентоспособными, считает губернатор. Только с начала этого года кубанские виноделы завоевали более 80 различных наград на отраслевых конкурсах.

"В плане продвижения кубанских продуктов на зарубежных рынках край плотно работает с Российским экспортным центром, который регулярно устраивает бизнес-миссии в различные страны, организовывает участие кубанских предприятий в международных выставках. Там у них есть возможность презентовать свою продукцию, рассказать о ее конкурентных преимуществах. В 2018 году мы презентовали наши вина в Берлине, и как результат - в мае этого года первая партия вина уже отправилась в Германию", - отметил он.

"Работать над увеличением экспортных поставок мы начали еще с момента принятия Стратегии экономического развития края. План этого года уже на три четверти выполнен. С начала года мы экспортировали сельхозпродукцию более чем на $1,7 млрд", - сказал Кондратьев.

Губернатор также отметил, что агропромышленный комплекс сегодня входит в число самых модернизированных направлений экономики региона, инновационные технологии внедряются в каждую отрасль АПК. Ежегодно предприятия инвестируют в свое развитие 20 млрд рублей.

"Возьмем, к примеру, растениеводство. Каждый год в регионе повышается урожайность и качество зерна, сегодня отдельные хозяйства получают уже не 70 ц/га, а 80-90 ц/га. Конечно, это заслуга аграриев, но такие показатели достигаются и за счет внедрения новых технологий, использования современной сельхозтехники. Инновации входят в пищевую и перерабатывающую промышленность. Это касается как новых предприятий, так и модернизации действующих. В регионе работают уникальные в масштабах страны компании. Например, у нас есть суперсовременный комбинат по производству продуктов глубокой переработки - крахмала, патоки, заменителя сахара. Сейчас предприятие увеличивает мощности, чтобы не только стабильно закрывать потребность страны в этих продуктах, но и конкурировать с поставщиками на мировых рынках. Примеров много. Инвесторы понимают: чтобы идти вперед, выходить на экспорт, нужно соответствовать международным стандартам производства", - подчеркнул глава региона.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.10.19 16:59
Следствие просит арестовать сотрудника столичного хостела, напавшего с ножом на постояльцев
.
  23.10.19 15:55
Более 25 тыс. очередников на жилье в Москве вошли в программу реновации
.
  23.10.19 15:52
Мосгорсуд оставил под арестом сообщника замглавы "Аэрофлота" по делу о мошенничестве
.
  23.10.19 14:55
Благоустройство большинства московских набережных завершится в ближайшие 5 лет
.
  23.10.19 14:02
Хуснуллин назвал спекуляцией заявления о радиации в зоне Юго-Восточной хорды
.
  23.10.19 13:33
Программу реновации жилья в Новой Москве могут реализовать до 2023 года
.
  23.10.19 09:15
Свыше 130 тысяч самозанятых насчитали в Москве
.
  22.10.19 15:49
Суд в Москве 1 ноября начнет новое рассмотрение "дела "Седьмой студии"
.
  22.10.19 15:12
ФСБ просит продлить арест обвиняемому в шпионаже Уилану еще на два месяца
.
  22.10.19 15:09
Бюджет на образование в Москве на 2020 год вырос на 25% - до 415 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket