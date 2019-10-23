Краснодарский край к 2024 году планирует нарастить экспорт продукции АПК до $3,8 млрд

23.10.19 16:49

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 октября. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край к 2024 году планирует увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до $3,8 млрд, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Наша продукция уже зарекомендовала себя на международном рынке и пользуется спросом в 125 странах мира. Только зерно мы отправляем в 80 государств. Но перед АПК края стоит задача довести объем экспорта продукции до $3,8 млрд к 2024 году. Задача амбициозная, но выполнимая. Мы выделили товары с высоким экспортным потенциалом - это зерно, растительное масло, жмых, сахар, крупы, соки, кондитерские изделия. Именно по этим позициям край будет увеличивать объем производства и расширять рынки сбыта. Конечно же, ставку мы делаем и на кубанских виноделов", - сказал Кондратьев.

Участие в престижных международных дегустационных конкурсах делает кубанские вина конкурентоспособными, считает губернатор. Только с начала этого года кубанские виноделы завоевали более 80 различных наград на отраслевых конкурсах.

"В плане продвижения кубанских продуктов на зарубежных рынках край плотно работает с Российским экспортным центром, который регулярно устраивает бизнес-миссии в различные страны, организовывает участие кубанских предприятий в международных выставках. Там у них есть возможность презентовать свою продукцию, рассказать о ее конкурентных преимуществах. В 2018 году мы презентовали наши вина в Берлине, и как результат - в мае этого года первая партия вина уже отправилась в Германию", - отметил он.

"Работать над увеличением экспортных поставок мы начали еще с момента принятия Стратегии экономического развития края. План этого года уже на три четверти выполнен. С начала года мы экспортировали сельхозпродукцию более чем на $1,7 млрд", - сказал Кондратьев.

Губернатор также отметил, что агропромышленный комплекс сегодня входит в число самых модернизированных направлений экономики региона, инновационные технологии внедряются в каждую отрасль АПК. Ежегодно предприятия инвестируют в свое развитие 20 млрд рублей.

"Возьмем, к примеру, растениеводство. Каждый год в регионе повышается урожайность и качество зерна, сегодня отдельные хозяйства получают уже не 70 ц/га, а 80-90 ц/га. Конечно, это заслуга аграриев, но такие показатели достигаются и за счет внедрения новых технологий, использования современной сельхозтехники. Инновации входят в пищевую и перерабатывающую промышленность. Это касается как новых предприятий, так и модернизации действующих. В регионе работают уникальные в масштабах страны компании. Например, у нас есть суперсовременный комбинат по производству продуктов глубокой переработки - крахмала, патоки, заменителя сахара. Сейчас предприятие увеличивает мощности, чтобы не только стабильно закрывать потребность страны в этих продуктах, но и конкурировать с поставщиками на мировых рынках. Примеров много. Инвесторы понимают: чтобы идти вперед, выходить на экспорт, нужно соответствовать международным стандартам производства", - подчеркнул глава региона.