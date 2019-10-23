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23.10.19 16:59
Следствие просит арестовать сотрудника столичного хостела, напавшего с ножом на постояльцев
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".
Как сообщалось, накануне утром в хостеле, расположенном в новой Москве, были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших были доставлены в больницу.
По подозрению в преступлении был задержан 26-летний работник заведения. Как считает следствие, находясь в состоянии опьянения, он нанес ножевые ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцам хостела. Женщина и один из раненных скончались на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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