Следствие просит арестовать сотрудника столичного хостела, напавшего с ножом на постояльцев

23.10.19 16:59

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

23 октября. Interfax-Russia.ru - Следствие будет добиваться ареста подозреваемого в убийстве двух человек, в том числе беременной женщины, в хостеле в новой Москве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

Как сообщалось, накануне утром в хостеле, расположенном в новой Москве, были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших были доставлены в больницу.

По подозрению в преступлении был задержан 26-летний работник заведения. Как считает следствие, находясь в состоянии опьянения, он нанес ножевые ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцам хостела. Женщина и один из раненных скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).