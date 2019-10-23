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23.10.19 17:03
Новая структура администрации Рязани приведет к сокращению 140 муниципальных чиновников
Глава городской администрации Елена Сорокина отметила, что новая структура подразумевает сокращение муниципальных служащих на 15%.
"В результате предлагаемых изменений удастся достичь оптимизации расходов городского бюджета. Статус муниципальных служащих потеряют 140 человек. Если только взять разницу в отпусках и расходы на выплату материальной помощи, то экономия составит более 4 млн рублей в год", - пояснила Сорокина.
По ее словам, к ухудшению положения сокращенных сотрудников изменения не приведут. Все желающие будут трудоустроены в казенные учреждения.
Кроме того, есть сотрудники, которые уже выработали необходимые сроки для назначения надбавки к пенсии, но не достигли пенсионного возраста.
В случае принятия депутатами данной структуры, уже на следующее заседание администрация города готова представить проект о назначении муниципальной надбавки к пенсии этим сотрудникам.
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