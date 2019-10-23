Власти Кубани в 2020 году увеличат финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в полтора раза

23.10.19 17:10

© РИА Новости. Алексей Никольский

23 октября. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край в 2020 году значительно увеличит объем финансирования программ национального проекта "Здравоохранение", наибольший объем средств выделят на развитие детского здравоохранения, сообщил журналистам в среду губернатор Вениамин Кондратьев.

"В этом году общее финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в Краснодарском крае составляет 3,9 млрд рублей. В 2020 году эта сумма вырастет более чем в полтора раза - до порядка 7 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

Глава региона уточнил, что на Кубани в рамках национального проекта реализуются семь региональных подпрограмм. Самую существенную "прибавку" получит программа развития детского здравоохранения.

"Объем ее финансирования в 2020 году увеличится в два раза, до 2 млрд рублей. Средства пойдут, в частности, на оснащение детских поликлиник и отделений, строительство нового корпуса детской краевой больницы в Краснодаре на 460 мест", - подчеркнул он.

В центре внимания остается развитие первичного медицинского звена в районах.

"В следующем году для наших больниц планируем приобрести 21 передвижной медицинский комплекс. Появится еще 20 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов - ИФ). Увеличится и финансирование закупок оборудования для лечения онкобольных и оснащения региональных сосудистых центров", - сказал губернатор.

Еще 1 млрд рублей будет направлен на создание единого цифрового контура в здравоохранении.

"Мы рассчитываем, что благодаря проекту медицинские учреждения станут более автоматизированными, пациенты смогут дистанционно получить большой спектр услуг, вплоть до электронных рецептов", - добавил он.

Ранее в интервью агентству "Интерфакс-Юг" министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил, что одним из ключевых приоритетов национального проекта "Здравоохранение", реализуемого в Краснодарском крае является обеспечение шаговой доступности первичной медицинской помощи.

Это значит, что любой житель региона должен иметь возможность добраться до ближайшей поликлиники или фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) за час ходьбы или за 15 минут езды на автомобиле.