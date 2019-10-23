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Реализация крупных инвестпроектов позволила за 4 года создать в Краснодарском крае 16 тыс. новых рабочих мест – губернатор

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
23 октября. Interfax-Russia.ru - Более 16 тыс. новых рабочих мест создано в Краснодарском крае за последние четыре года благодаря реализации 313 крупных инвестиционных проектов, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В крае инвесторы получают преференции и поддержку на всех уровнях. Намерения действительно становятся реальными проектами, а не прожектами. Основная тенденция последних лет - это рост числа крупных инвестпроектов стоимостью свыше 100 млн рублей. Если в 2015 году было реализовано 60, то в прошлом - уже 80 таких инвестсоглашений. Благодаря воплощению в жизнь 313 крупных проектов за 4 года в крае было создано свыше 16 тыс. новых рабочих мест", - сказал Кондратьев.

По его словам, в регионе действуют различные формы государственной поддержки, в том числе инвесторам предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов. Тем, кто инвестирует в приоритетные отрасли экономики, власти региона предлагают воспользоваться прямой льготой по налогу на имущество.

"Уже год в регионе действует новый механизм работы с инвесторами. На базе "Фонда развития бизнеса Краснодарского края " работает Центр сопровождения инвестиционных проектов. Специалисты ведут проекты стоимостью до 5 млрд рублей. Работа строится по четкому алгоритму", - сказал губернатор.

Он уточнил, что за каждым проектом закреплен куратор, который формирует "дорожную карту " с контрольными точками. Этот специалист должен помогать инвестору, если возникают трудности.

"Сейчас на сопровождении находится в общей сложности порядка 180 инвестиционных проектов. У нас создан первый в России МФЦ для иностранных инвесторов - Welcomе-Центр. Зарубежные партнеры на родном языке могут проконсультироваться и получить услуги, необходимые для создания бизнеса", - добавил глава региона.

Кондратьев подчеркнул, что совместная работа с иностранным бизнесом дает большую отдачу экономике в виде рабочих мест, налогов и имиджа.

"О Кубани все больше узнают в мире. Всего 25 лет назад в край зашел первый иностранный инвестор из Швейцарии - компания Philip Morris International. А сегодня уже порядка 300 компаний из 30 государств успешно ведут бизнес в регионе. Они привносят передовые технологии, опыт, создают конкурентные условия, а это помогает развитию и отечественного бизнеса", - отметил губернатор.

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