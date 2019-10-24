Два дебошира задержаны в аэропорту Новосибирска

24.10.19 06:18

© РИА Новости. Максим Блинов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Двое граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, задержаны полицейскими в международном аэропорту Новосибирска, сообщает сайт МВД РФ.

"По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Экипажем авиалайнера было принято решение об отказе в перелете нарушителям общественного порядка", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Полицейские задержали дебоширов, уточняется в сообщении. В отношении задержанных жителей города Омска составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области для принятия процессуального решения.