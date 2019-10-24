Более 400 медиков, участвовавших в ликвидации наводнения в Приангарье, получат премии от облправительства

24.10.19 06:20

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 октября. Interfax-Russia.ru - Средства на премирование сотрудников медицинских организаций, участвовавших в ликвидации последствий летнего наводнения в Иркутской области, заложены в бюджете региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Премии получат более 400 сотрудников", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Олега Ярошенко.

В сообщении также отмечается, что заработная плата медиков в Иркутской области достигает целевых показателей, установленных "майским" указом президента РФ. Так, в первом полугодии 2019 года средняя зарплата врачей составила 77,58 тыс. руб., среднего медперсонала - 39,36 тыс. руб., младшего медперсонала - 38,3 тыс. руб.

"Уровень оплаты труда каждого сотрудника зависит от квалификации, объема и качества выполненных работ, сложности и ответственности (...). Поэтому уровень оплаты труда врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, и работающего на ставку, и врача, работающего на полторы и более ставки, оказывающего экстренную медицинскую помощь круглосуточно или высокотехнологичную медицинскую помощь (пересадка печени, почек, сложные кардиохирургические, нейрохирургические операции и т.д.) может значительно различаться", - сказано в пресс-релизе.