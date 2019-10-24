|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.10.19 06:20
Более 400 медиков, участвовавших в ликвидации наводнения в Приангарье, получат премии от облправительства
"Премии получат более 400 сотрудников", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Олега Ярошенко.
В сообщении также отмечается, что заработная плата медиков в Иркутской области достигает целевых показателей, установленных "майским" указом президента РФ. Так, в первом полугодии 2019 года средняя зарплата врачей составила 77,58 тыс. руб., среднего медперсонала - 39,36 тыс. руб., младшего медперсонала - 38,3 тыс. руб.
"Уровень оплаты труда каждого сотрудника зависит от квалификации, объема и качества выполненных работ, сложности и ответственности (...). Поэтому уровень оплаты труда врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, и работающего на ставку, и врача, работающего на полторы и более ставки, оказывающего экстренную медицинскую помощь круглосуточно или высокотехнологичную медицинскую помощь (пересадка печени, почек, сложные кардиохирургические, нейрохирургические операции и т.д.) может значительно различаться", - сказано в пресс-релизе.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket