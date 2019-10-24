Еще безопаснее: РФ поставит в африканские страны оружие еще на $4 млрд
  
Ротация кадров: президент назначил нового главу СПЧ и заменил несколько членов Совета
   
ВТС продолжается: Москва обсуждает с Анкарой новые поставки С-400
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
24.10.19 06:37

Кроноцкий заповедник разработал проект по гармоничному соседству медведя и человека на Камчатке

© РИА Новости. Сергей Красноухов
24 октября. Interfax-Russia.ru - Проекты по медведям и масштабному обследованию водных экосистем, реализуемые при поддержке Фонда президентских грантов, представит Кроноцкий государственный заповедник 26 октября на краевом благотворительном фестивале "Добрая Камчатка" в выставочном центре Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба заповедника.

По ее данным, реализация двух важных проектов стартовала в этом году.

"Проект "Бурый медведь и человек - гармоничное соседство на юге Камчатки" - первая попытка комплексного подхода к решению проблемы взаимоотношений людей и медведей на локальном уровне в Камчатском крае. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов", - говорится в сообщении.

Проект направлен на снижение конфликтов между человеком и бурым медведем в посёлках, на сведение к минимуму воздействия на животных в условиях набирающего популярность туризма, повышение заинтересованности туристов, гидов, местного населения, административных и бизнес-структур в сохранении этого вида косолапых хищников.

Второй проект - по масштабному обследованию водных экосистем северной Камчатки, Корякии и континентальной Чукотки. Его поддержали сразу три организации: Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд президентских грантов и Российский научный фонд. Во время экспедиции по этому проекту в 2019 году учёные получили "новые данные о видовом разнообразии рыб водной сети северо-востока Азии".

В творческой мастерской фестиваля "Добрая Камчатка" сотрудники Кроноцкого заповедника проведут мастер-класс для детей и взрослых по созданию картин с сюжетами из жизни обитателей особо охраняемых природных территорий Камчатки. На фестивале соберут средства на содержание в зимний и летний периоды трассы "Лыжня здоровья" - любимого места активного отдыха жителей Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.

Благотворительный фестиваль "Добрая Камчатка" организован Камчатским краевым центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций при содействии Агентства по внутренней политике Камчатского края и АНО "Камчатский выставочно-инвестиционный центр".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.10.19 16:59
Следствие просит арестовать сотрудника столичного хостела, напавшего с ножом на постояльцев
.
  23.10.19 15:55
Более 25 тыс. очередников на жилье в Москве вошли в программу реновации
.
  23.10.19 15:52
Мосгорсуд оставил под арестом сообщника замглавы "Аэрофлота" по делу о мошенничестве
.
  23.10.19 14:55
Благоустройство большинства московских набережных завершится в ближайшие 5 лет
.
  23.10.19 14:02
Хуснуллин назвал спекуляцией заявления о радиации в зоне Юго-Восточной хорды
.
  23.10.19 13:33
Программу реновации жилья в Новой Москве могут реализовать до 2023 года
.
  23.10.19 09:15
Свыше 130 тысяч самозанятых насчитали в Москве
.
  22.10.19 15:49
Суд в Москве 1 ноября начнет новое рассмотрение "дела "Седьмой студии"
.
  22.10.19 15:12
ФСБ просит продлить арест обвиняемому в шпионаже Уилану еще на два месяца
.
  22.10.19 15:09
Бюджет на образование в Москве на 2020 год вырос на 25% - до 415 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket