Кроноцкий заповедник разработал проект по гармоничному соседству медведя и человека на Камчатке

24.10.19 06:37

© РИА Новости. Сергей Красноухов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Проекты по медведям и масштабному обследованию водных экосистем, реализуемые при поддержке Фонда президентских грантов, представит Кроноцкий государственный заповедник 26 октября на краевом благотворительном фестивале "Добрая Камчатка" в выставочном центре Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба заповедника.

По ее данным, реализация двух важных проектов стартовала в этом году.

"Проект "Бурый медведь и человек - гармоничное соседство на юге Камчатки" - первая попытка комплексного подхода к решению проблемы взаимоотношений людей и медведей на локальном уровне в Камчатском крае. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов", - говорится в сообщении.

Проект направлен на снижение конфликтов между человеком и бурым медведем в посёлках, на сведение к минимуму воздействия на животных в условиях набирающего популярность туризма, повышение заинтересованности туристов, гидов, местного населения, административных и бизнес-структур в сохранении этого вида косолапых хищников.

Второй проект - по масштабному обследованию водных экосистем северной Камчатки, Корякии и континентальной Чукотки. Его поддержали сразу три организации: Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд президентских грантов и Российский научный фонд. Во время экспедиции по этому проекту в 2019 году учёные получили "новые данные о видовом разнообразии рыб водной сети северо-востока Азии".

В творческой мастерской фестиваля "Добрая Камчатка" сотрудники Кроноцкого заповедника проведут мастер-класс для детей и взрослых по созданию картин с сюжетами из жизни обитателей особо охраняемых природных территорий Камчатки. На фестивале соберут средства на содержание в зимний и летний периоды трассы "Лыжня здоровья" - любимого места активного отдыха жителей Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.

Благотворительный фестиваль "Добрая Камчатка" организован Камчатским краевым центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций при содействии Агентства по внутренней политике Камчатского края и АНО "Камчатский выставочно-инвестиционный центр".