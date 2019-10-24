Бюджет Магаданской области увеличен до почти 36 млрд рублей

24.10.19 06:47

© РИА Новости. Владимир Трефилов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Доходы бюджета Магаданской области в 2019 году возросли почти на 3,5 млрд рублей за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, сообщает пресс-служба областной думы по итогам начавшейся осенней сессии, на которой депутаты рассмотрели поправки в бюджет региона.

"Таким образом, бюджет Колымы составляет сегодня 35,9 млрд рублей. Соответственно возросли и расходы: увеличен "детский бюджет", бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ Магаданской области, исполнение публичных нормативных обязательств, капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поправки в бюджет этого года парламентарии вносят впервые. Это связано с тем, что ранее дума наделила правительство региона правом осуществлять бюджетную роспись, что позволяет без согласования с заксобранием перераспределять имеющиеся средства.

"Жизнь очень стремительна и требует принятия оперативных решений, которые не должны быть привязаны к графику наших заседаний. Если раньше мы в течение года до 7 раз могли вносить поправки в бюджет, то сегодня, благодаря этой законодательной новелле, мы впервые уточняем параметры нашего главного финансового документа", - сказал председатель думы Сергей Абрамов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, бюджет области увеличился на 519 млн рублей собственных доходов. Существенно прибавился налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций.

"Это говорит о реальном росте зарплат в разных секторах экономики и расширении налогооблагаемой базы. Пока что мы не учли безвозмездные трансферты из федерального бюджета: свыше миллиарда рублей выделено региону на повышение зарплат работникам здравоохранения и в целом на обеспечение медицинской помощи колымчанам. В этом году нам еще предстоит корректировка бюджета", - подчеркнул спикер.