Магаданская дума готовит предложения для совершенствования федерального законодательства

24.10.19 07:02

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов, открывая осеннюю сессию в четверг, обозначил приоритеты, над которыми будут работать депутаты в ближайшие месяцы.

"Мы готовим предложения по совершенствованию федерального законодательства, направленные на обеспечение финансовой стабильности и социально-экономической привлекательности региона. Они касаются распределения платежей за пользование недрами, разработки техногенных россыпей и возможности использования на дорогах региона автопоездов с повышенной массой. Такие обращения мы имеем от недропользователей нашей территории", - сказал спикер, слова которого приводит пресс-служба думы.

По словам Абрамова, для этого депутаты готовы и в дальнейшем использовать площадку Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье " и Совет законодателей России.

Говоря о законопроектах, над которыми продолжат работу депутаты, Абрамов сообщил, что до конца этого года значатся 17 законопроектов и этот список расширится.

"Будем работать над совершенствованием законодательства об Особой экономической зоне в части расширения ее границ, продления срока функционирования, над налоговым законодательством, межбюджетными отношениями, сбалансированностью бюджетов муниципальных образований, мерами дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан Магаданской области ", - добавил спикер.