Красноярские власти подтверждают информацию об опознании 15 погибших при прорыве дамб, еще двоих готовят к этой процедуре

24.10.19 08:03

© РИА Новости.Андрей Стенин

24 октября. Interfax-Russia.ru - Родственники опознали тела 15 из 17 погибших работников золотодобывающей артели на реке Сейба в Красноярском крае, сообщила журналистам в четверг министр соцполитики края Ирина Пастухова.

"Мы подтверждаем, что родственники опознали тела 15 погибших. К опознанию готовят еще двух, их родственники уже прибыли в Красноярск, разместили в гостинице", - сказала Пастухова.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось об опознании 15 из 17 погибших при разрушении дамб.