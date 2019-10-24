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Дореволюционные фантики от сладостей представят в Петербурге

Фото с сайта Музея истории Петербурга
24 октября. Interfax-Russia.ru - В петербургском Музее печати в четверг открывается выставка, посвященная фантиков от конфет дореволюционных времен.

Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, она демонстрирует широкое разнообразие кондитерской упаковки конца XIX-ХХ века и рассказывает об известных производителях сладостей в дореволюционном Петербурге и советском Ленинграде.

Кондитерские изделия во все времена пользовались особой популярностью, а яркая красочная упаковка привлекала к этому товару большое количество покупателей. Для оформления конфетных оберток, коробок для пирожных, печенья, конфет, сопутствующей сувенирной продукции производители использовали самые разные выразительные приемы: от оригинальной формы упаковки и фактуры материала до цветных орнаментов и привлекательных сюжетных "картинок".

На выставке можно увидеть товарную упаковку для самых разных кондитерских изделий, сувенирную и рекламную продукцию (открытки, календари и стенки для календарей, салфетки, плакаты) таких известных фирм как "Жорж Борман", "Георг Ландрин", "А. И. Абрикосова сыновей", "Эйнем", "Блигкен и Робинсон", "М. Конради", "М. Эфросъ и К" и не менее популярных предприятий-производителей сладостей советского времени - кондитерских фабрик имени Самойловой, Крупской, Микояна.

В большинстве случаев имена авторов оформления товарной упаковки остаются неизвестными и сегодня их уже сложно установить. Но на выставке можно увидеть ряд произведений, чье авторство известно. Среди них работы ленинградского живописца, графика, театрального художника Всеволода Сулимо-Самуйло, плодотворно работавшего в области промграфики, рекламы и дизайна: эскизы к коробкам конфет к 250-летию Ленинграда и 40-летию Октября.

Дополняют экспозицию фотографии цехов шоколадной фабрики Конради, выполненные Карлом Буллой. Рядом с ними демонстрируются фотоснимки советского времени, запечатлевшие разные этапы промышленного процесса изготовления, формовки и упаковки конфет на ленинградских кондитерских фабриках.

На выставке планируется проведение мастер-классов в дни осенних школьных каникул и новогодних праздников.

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