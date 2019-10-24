Орешкин: Doing Business не измеряет стабильность регуляторики, а это главное для инвесторов

24.10.19 08:46

© РИА Новости. Алексей Филиппов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Иностранных инвесторов в России беспокоит тема стабильности и предсказуемости регуляторных механизмов, рейтинг Всемирного банка Doing Business эту стабильность не оценивает, а именно она является главной задачей для правительства РФ на ближайшую перспективу, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В новом рейтинге, опубликованном в четверг, Россия поднялась с 31-го на 28-е место. Поручение президента Владимира Путина - к 2024 г. добиться места в топ-20.

"Россия поднялась за год на 28-е место. За последние три года прогресс на 12 позиций - движение вперед продолжаем. Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы находимся между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается - тот же Китай передвинулся с 46 места на 31-е и нас уже вплотную поджимает, поэтому, для того, чтобы даже сохранять свои позиции, надо активно двигаться вперед", - прокомментировал министр данные ВБ по рейтингу Doing Business.

"При этом важно отметить, что этот рейтинг, конечно, не является полным отражением инвестиционного климата, он только демонстрирует - насколько стандартные процедуры, связанные с регистрацией компаний, налогообложением, прохождением таможни и рядом других, легче или тяжелее по сравнению с другими странами. И здесь механизм, который мы создали и который эффективно работает - механизм трансформации делового климата - позволяет продвигаться шаг за шагом вперед", - добавил Орешкин.

В то же время министр отметил, что на прошедшем на этой неделе заседании консультативного совета по иностранным инвестициям "инвесторы обращали значительное внимание на стабильность регулирования".

"Как раз рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью. Это главная задача правительства на ближайшее время", - озвучил министр задачи правительства в этой сфере.

Ранее сообщилось, что Россия впервые пробилась в топ-30 в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business. Доклад публикуется в семнадцатый раз. Авторы исследования проранжировали 190 стран по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства (есть еще два исследуемых критерия - рынок труда и госконтракты, но они не учитываются в общем рейтинге).

Динамика по отдельным показателям, формирующим итоговый рейтинг, была смешанной: так, большой прогресс зафиксирован по разделу "получение разрешений на строительство", а по критерию "доступ к электроэнергетической инфраструктуре" Россия вошла в первую мировую десятку, при этом просел уровень защиты прав миноритариев.

Начиная с 2012 г. прогресс в Doing Business стал KPI для чиновников: "майские указы" предписывали за шесть лет подняться в топ-20. Эта задача, выполненная не до конца, сохраняется и сейчас - только уже в виде поручения президента (войти в первую двадцатку теперь уже к 2024 г.). В новом рейтинге на 20-м месте находится Финляндия, ее distance to frontier - 80,2, то есть Россию от заветной строчки отделяют два балла. Между Россией и Финляндией расположились Австрия, Исландия, Казахстан, Ирландия, Канада, Германия и Таиланд.

Восемь лет назад РФ была 120-й в рейтинге, в 2016 г. поднялась на 40-е, в 2018 г. - на 35-е, в 2018 г. - на 31-е место.