Делегация Военно-морских сил Республики Корея прибыла во Владивосток

24.10.19 08:56

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 октября. Interfax-Russia.ru - Делегация Военно-морских сил Республики Корея с деловым визитом прибыла в главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) - Владивосток, сообщила в четверг пресс-служба флота.

В Петровском зале Дома офицеров состоялась встреча командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца и главы делегации ВМС Республики Корея, командующего оперативным командованием ВМС Кореи адмирала Пак Ки Гёна.

"Командующий корейским боевым флотом рассказал о том, что впервые посещает Владивосток и благодарит российскую сторону за теплый прием, интересную культурную программу и возможность ближе познакомиться с российскими моряками и кораблями, на которых они служат", - говорится в пресс-релизе.

Адмирал Пак Ки Гён добавил, что российский и корейский флоты, будучи соседями в регионе, должны и дальше развивать сотрудничество, в частности взаимодействие при возникновении аварийных ситуаций на море, способствовать предотвращению инцидентов на море, а также как можно чаще проводить совместные учения. Он также выступил за укрепление сотрудничества на уровне обмена делегациями курсантов учебных заведений ВМФ России и корейских кадетов.

Глава корейской делегации заверил, что российские боевые корабли рады видеть в корейских портах и пригласил командующего ТОФ посетить главную базу ВМС Республики Корея, говорится в сообщении.

Адмирал Авакянц также отметил рост уровня взаимодействия с южнокорейскими моряками и заявил, что Тихоокеанский флот всегда поддержит проведение любых двусторонних учений с кораблями ВМС Республики Корея. Он поприветствовал заходы кораблей национальных ВМС во Владивосток и пригласил корейских моряков для участия на постоянной основе в праздновании Дня Военно-Морского флота России во Владивостоке.

В заключении командующие обменялись памятными подарками.

В четверг южнокорейские моряки посетят музей Тихоокеанского флота и подводную лодку - музей С-56.