"Дети войны" в Магаданской области получат дополнительную поддержку

24.10.19 08:58

© РИА Новости. Александр Гальперин

24 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Магаданской областной думы приняли поправки в закон "О статусе детей Великой Отечественной войны для граждан, проживающих в Магаданской области", согласно которым эта категория жителей получит ряд дополнительных мер поддержки.

По данным пресс-службы областной думы, этот статус сегодня имеют 4 тыс. 325 жителей региона. Ранее они имели право только на внеочередное получение различных социальных, культурно-просветительских и спортивных услуг и устройство в социальные учреждения. Теперь, согласно поправкам, "дети войны" будут получать денежную выплату к каждому Дню Победы и ежегодную компенсацию расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов.

"При этом, если доход человека не превышает 2,5 прожиточных минимумов пенсионера в Магаданской области, то он сможет претендовать на полное возмещение расходов на зубопротезирование, а не ограничиваться 40 тысячами рублей в год", - сказано в сообщении.

Председатель думского комитета по социальной политике Андрей Зыков, слова которого приводятся в сообщении, отметил что размер выплаты ко Дню Победы будет определяться ежегодно постановлением губернатора Магаданской области в зависимости от возможности бюджета. Минимальная выплата составит 3 тыс. рублей.

На реализацию поправок к закону в 2020 году потребуется 15,7 млн рублей. Эти средства заложат в бюджете региона.