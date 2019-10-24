Менеджер салона связи в ХМАО получила условный срок за 70 фиктивных кредитов

24.10.19 09:12

© РИА Новости. Валерий Мельников

24 октября. Interfax-Russia.ru - Кондинский районный суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал виновной в мошенничестве бывшую сотрудницу салона связи, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в четверг.

По данным суда, в 2012 году женщина, работая менеджером по продажам финансовых продуктов в салоне связи, вступила в сговор с коллегой, и оформила кредиты, используя данные документов 70 клиентов салона.

В результате трем кредитным организациям был причинен ущерб в размере 4 млн рублей.

"Суд, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали беременность подсудимой и наличие у нее ребенка, не достигшего 14-ти лет.

Приговор в законную силу не вступил.