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"Подъемные" для молодых учителей в Хабаровском крае могут увеличить вдвое

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
24 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поддержали инициативу губернатора региона Сергея Фургала и коллег из Амурского района об увеличении вдвое размера единовременной денежной выплаты молодым педагогам.

Как сообщила пресс-служба краевого парламента, в ходе заседания думы председатель Собрания депутатов Амурского района Светлана Аксенова отметила, что в настоящее время сумма так называемых "подъемных" для молодых учителей в регионе составляет 30 тыс. рублей. В то же время, по ее словам, в соседнем Приморском крае депутаты приняли решение увеличить эту сумму до 250-400 тыс. рублей. В Иркутской области размер выплат составляет 50 тыс. рублей, в Москве - около 100 тыс. рублей.

"Единовременная денежная помощь - это способ привлечь специалистов к работе по специальностям непосредственно после окончания обучения при распределении. По данным министерства образования и науки края, в образовательные организации ежегодно трудоустраиваются не менее 260 молодых специалистов. В настоящее время они социально не защищены - уровень заработной платы минимальный", - сказала Аксенова, добавив, что только в Амурском районе не хватает около 30 учителей.

Она добавила, что размер пособия в крае не менялся на протяжении уже 20 лет.

Депутаты в первом чтении единогласно проголосовали за внесение изменений в законодательство, которые предусматривают увеличение выплаты педагогам, впервые поступившим на работу, в размере восьми должностных окладов. В окончательном чтении законопроект будет рассмотрен в ноябре.

Как пояснил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике Иван Крюков, средства на выплаты уже заложены в проекте краевого бюджета на 2020 г.

"Выплаты должны будут начаться 1 января 2020 года. Мы на комитете единогласно поддержали эту инициативу коллег из района и губернатора. Все, что касается вопросов улучшения жизни людей, молодежи, будет нами поддерживаться", - добавил председатель комитета.

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