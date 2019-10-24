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24.10.19 09:18

Запрещенные издания Российской империи XIX века покажут в РНБ

Фото с сайта Российской национальной библиотеки
24 октября. Interfax-Russia.ru - В Зале Корфа Российской национальной библиотеки в четверг открывается выставка, посвященная царской цензуре в XIX веке, сообщает пресс-служба РНБ.

Выставка познакомит с уникальной коллекцией РНБ "Вольная русская печать", в которой собраны запрещенные цензурой и нелегально изданные документы в Российской империи и за ее пределами с 1853 по 1917 год. Это книги, листовки, газеты и журналы разной тематики, касающиеся вопросов религии, науки, истории.

Основой коллекции стал фонд Секретного отделения, существовавший в Императорской публичной библиотеке до Революции, куда также поступали издания, купленные через берлинское посольство или конфискованные на таможне.

На выставке будут представлены первые издания 1853 года, связанные с деятельностью Вольной русской типографии, организованной Александром Герценом в Лондоне.

Среди экспонатов - художественные произведения, запрещенные царской цензурой, такие как "Крейцерова соната" Льва Толстого, "Нигилистка" Софьи Ковалевской, пьесы Дмитрия Мережковского, рассказы Михаила Салтыкова-Щедрина, сборники революционной лирики Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

Посетители смогут увидеть первые издания книг, являющиеся библиографической редкостью, тиражи которых были изданы в царской России, но впоследствии были арестованы, изъяты из продажи или уничтожены.

"Это сочинение английского поэта и дипломата Джильса Флетчера "О государстве русском", книга известного преподавателя Царскосельского лицея Александра Куницына "Право естественное", роман Виктора Гюго "Несчастные" ("Отверженные"), первая публикация Карла Маркса "Нищета философии" и другие произведения с интересной судьбой", - говорится в сообщении.

Экспозиция также представит издания русской революционной эмиграции - народников, социал-демократов, эсеров.

Один из разделов посвящен работе царской цензуры, ее истории и известным цензорам-литераторам Федору Тютчеву, Ивану Гончарову, Аполлону Майкову. Выставку дополняют цензурные уставы, списки запрещенных или арестованных книг, методические указания для цензоров.

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