ОНК пожаловалась главе московского УФСИН на отсутствие отопления в СИЗО-3

24.10.19 09:23

© РИА Новости. Алексей Филиппов

24 октября. Interfax-Russia.ru - В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что десятки арестантов СИЗО-3 УФСИН РФ по Москве ("Пресня") остались без отопления из-за ремонтных работ.

"В мой адрес поступила информация об отсутствии отопления в ряде камер ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Москве, где содержатся подозреваемые и обвиняемые граждане. По информации предоставленной руководством учреждения членам ОНК это связано с работами по замене труб", - сообщил "Интерфаксу" член ОНК Александр Хуруджи.

Он отметил, в связи с этим, общественники уже обратились к начальнику столичного УФСИН России Сергею Морозу с просьбой провести проверку и предоставить информацию о начале отопительного сезона в следственных изоляторах столицы.

В ОНК также попросили начальника УФСИН принять оперативные меры для недопущения содержания граждан в камерах без отопления и нарушении прав лиц, содержащихся под стражей.

"В предыдущие годы члены ОНК Москвы неоднократно давали рекомендации по недопущению содержания граждан в зимний отопительный период в камерах без отопления и о необходимости заблаговременной подготовки к зимнему отопительному сезону в следственных изоляторах столицы, в том числе многократно в СИЗО-3 Москвы", - сказал Хуруджи.

Он пояснил, что при проверке СИЗО членами ОНК было выявлено более 5 камер, где отсутствовало отопление.