УФАС обвинила департамент лесного хозяйства Томской области в завышении аренды участков

24.10.19 09:29

© РИА Новости. Константин Чалабов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Томское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признало департамент лесного хозяйства Томской области нарушителем закона "О защите конкуренции", сообщает пресс-служба УФАС.

Нарушение выразилось в проведении торгов на право аренды лесных участков для заготовки древесины в сентябре 2017 года и в январе 2018 года. В обоих случаях заявку на формирование лесных участков подавали юридические лица - ООО "Атлант" хотело арендовать участок лесного фонда в Верхнекетском лесничестве, а индивидуальный предприниматель - в Асиновском лесничестве. По их заявкам были подготовлены справки о количестве заготавливаемого леса на этих участках и о предполагаемой среднегодовой арендной плате.

Однако департамент оформил участки таким образом, что начальная цена аукциона в 2017 году выросла в 12,7 раз по сравнению с ценой, указанной в справке, а в 2018 году - в 12,8 раза. Цена росла из-за укрупнения участка, к которому присоединяли дополнительные лесные кварталы. Заявители участвовать в аукционах отказались, на торги было подано только по одной заявке - от ООО "Мик Цзинье". Аукционы были признаны несостоявшимися, а договоры заключены с единственным участником.

Управление ФАС отмечает, что арендная плата по всем лотам "заготовка древесины" определена с нарушением требования лесного законодательства. Так, применение ставок рассчитывалось по устаревшим нормам, без учета расстояния от центра лесного квартала до ближайшего погрузочного пункта. Кроме того, департамент с 2012 года ни разу не актуализировал данные об изменениях в количестве погрузочных пунктов.

Департамент, зная, что аукцион состоится в январе 2018 года, тем не менее, при расчете минимальной арендой платы использовал коэффициент 2017 года. Договор с "Мик Цзинье" вследствие этого также был заключен по неверно рассчитанной цене. Затем, после возбуждения дела ФАС, департамент пересчитал ставку.

"Антимонопольный орган пришел к выводу: отсутствие четкого понимания того, какой будет цена аренды участка при выставлении его на аукцион, приводит к тому, что физические лица и организации, вкладывающие свои деньги в формирование участков, выставляемых на аукцион, впоследствии отказываются от участия в нем ввиду очень высокой начальной цены аукциона", - говорится в сообщении.

Увеличение начальной максимальной цены более чем в 10 раз привело к сокращению числа хозсубъектов, которые изначально выразили свою заинтересованность к участкам. Департамент нарушил принцип равнодоступности при проведении торгов, исключив возможность участия в торгах значительного количества хозсубъектов. Также департамент ограничил возможность соперничества на аукционе, что указывает на нарушение ч. 1 ст. 17 закона "О защите конкуренции", резюмировало управление ФАС.

Вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц будет рассмотрен управлением в ближайшее время.

Агентство "Интерфакс-Сибирь" пока не располагает комментарием департамента.

Как сообщалось, в декабре 2018 года ООО "МИК Цзинье" допустило просрочку по уплате арендной платы. В 2019 году сотрудничество с китайским арендатором было прервано, все договоры расторгнуты. В конце января департамент взыскал долг за аренду, а также неустойку по договору в полном объеме (всего 706 тыс. рублей).

Компания арендовала участки в трех районах Томской области, общая сумма арендной платы за 49 лет составила бы около 1,3 млрд руб., арендуемая площадь - около 137 тыс. га.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Международная инвестиционная компания Цзинье" зарегистрировано в Томске в сентябре 2017 года. Компания принадлежит китайскому ООО "Шанхайская международная торговая компания Цзинье", основной вид деятельности томского предприятия - лесозаготовка.