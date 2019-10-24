Завод нитроцеллюлозы за 6,3 млрд руб. построят в Ставропольском крае

24.10.19 09:40

© РИА Новости. Игорь Катаев

24 октября. Interfax-Russia.ru - ООО "Химинвест" (Москва) приступило к строительству в городе Лермонтове Ставропольского края завода по производству нитроцеллюлозы стоимостью 6,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба краевого Минпрома.

"Завод будет специализироваться на выпуске нитрата целлюлозы всех марок, который используется во многих отраслях российской промышленности. Например, при производстве лакокрасочных материалов, типографских красок, целлулоида, специальных эмалей для обработки кожи, стекла, черных и цветных металлов и бумаги", - говорится в сообщении.

Предприятие разместят в промышленной зоне города на площади 22 гектара.

В пресс-службе компании "Интерфаксу" пояснили, что завод планируется ввести в строй во втором квартале 2021 года. Его мощность составит 7,2 тыс. тонн нитрата целлюлозы в год.

"Замкнутый цикл производства полностью исключает вредные выбросы в атмосферу, а вода, предназначенная для сброса, будет проходить этапы по нейтрализации и очистке в полном соответствии с российскими нормами в области водоснабжения и водоотведения", - отметили в пресс-службе.

ООО "Химинвест", согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", зарегистрировано в ноябре 2018 года, занимается производством неорганических химических веществ, не раскрывает свои финпоказатели. Единственный владелец - Епрем Эксузьян, который также является бенефициаром ряда московских компаний, в том числе ООО "Алмаз Капитал" (занимается производством удобрений и азотных соединений), ООО "Алмаз Инновации", ООО "Серис".