Власти Удмуртии в 2019г намерены увеличить экспорт сельхозпродукции на 14%

24.10.19 09:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 октября. Interfax-Russia.ru - Экспорт сельхозпродукции из Удмуртии по итогам 2019 года составит $2,74 млн, сообщается в презентации к выступлению главы Минсельхоза республики Ольги Абрамовой на мероприятии в честь Дня работника сельского хозяйства в среду.

Ранее сообщалось, что объем экспорта сельхозпродукции из Удмуртии по итогам 2018 года составил $2,4 млн. Таким образом, в текущем году показатель может увеличиться на 14%.

Уточняется, что $400 тыс. из этой суммы составят поставки мяса и молока, $190 тыс. - готовой пищевой продукции, остальное - прочая продукция АПК.

По данным Минсельхоза Удмуртии, по итогам года в республике должно появиться пять новых экспортеров сельхозпродукции, которые будут осуществлять поставки в Германию и Китай.

В презентации также сообщается, что в 2020 году власти Удмуртии рассчитывают на увеличение экспорта сельхозпродукции не менее чем до $3,5 млн.