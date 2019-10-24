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24.10.19 09:46
Власти Удмуртии в 2019г намерены увеличить экспорт сельхозпродукции на 14%
Ранее сообщалось, что объем экспорта сельхозпродукции из Удмуртии по итогам 2018 года составил $2,4 млн. Таким образом, в текущем году показатель может увеличиться на 14%.
Уточняется, что $400 тыс. из этой суммы составят поставки мяса и молока, $190 тыс. - готовой пищевой продукции, остальное - прочая продукция АПК.
По данным Минсельхоза Удмуртии, по итогам года в республике должно появиться пять новых экспортеров сельхозпродукции, которые будут осуществлять поставки в Германию и Китай.
В презентации также сообщается, что в 2020 году власти Удмуртии рассчитывают на увеличение экспорта сельхозпродукции не менее чем до $3,5 млн.
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