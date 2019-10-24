Федотов советует новому главе СПЧ Фадееву продолжить незавершенные проекты

24.10.19 09:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 октября. Interfax-Russia.ru - Новому председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву следует доработать проекты, которые сейчас не завершены в Совете, заявил экс-глава СПЧ Михаил Федотов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Ведомости".

"Всячески поддерживать активность членов совета и продолжать те проекты, которые сейчас не завершены в СПЧ", - сказал Федотов, отвечая на вопрос издания, что он порекомендовал бы новому главе Совета.

"Мы, например, готовили проект закона о профилактике домашнего насилия, это нужно довести до конца. Мы готовили новую редакцию закона о порядке рассмотрения обращений граждан - тоже надо завершить. Мы готовили предложения об изменении закона об общественном контроле, закона о собраниях, митингах и демонстрациях. Это все надо доделать", - уточнил экс-председатель Совета по права человека.

При этом, по его мнению, "СПЧ останется таким же, каким был, потому что СПЧ - это, прежде всего, члены совета, а не председатель".

"От председателя зависит очень мало, а от членов СПЧ - все. Я никогда не считал себя начальником совета, а только "дружественным интерфейсом" и еще "громоотводом"", - отметил Федотов.

Комментируя упомянутую газетой информацию, что новый глава СПЧ планирует сосредоточиться на защите социальных прав граждан, экс-председатель Совета подчеркнул, что "все права взаимосвязаны между собой".

"Лишь председатель общественного совета при Минтруде может считать, что нужно заниматься только социальными правами. Но Фадеев же говорит, что они просто будут больше внимания уделять социальным правам. Хотя я могу смело утверждать, что СПЧ в последние годы очень много занимался именно социальными правами. Но мы также занимались и политическими правами, и культурными, и гражданскими свободами", - сказал Федотов.

"Вы не можете защищать социальные права, если у вас нет свободы слова. И вы не можете защищать свободу слова, если у вас нет социальных прав", - добавил он в беседе с изданием.

Федотов также сообщил, что после ухода из Совета он намерен заниматься защитой прав человека в условиях развития технологий искусственного интеллекта.

"Мои дальнейшие творческие планы связаны с работой в Высшей школе экономики. Хочу заняться правовыми проблемами искусственного интеллекта, поскольку он несет огромные угрозы правам человека. Мы говорим о том, что он изменит рынок труда. Да, но не только это. Нужно думать над новым поколением прав человека, которые будут связаны с искусственным интеллектом", - сказал Федотов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Ведомости".

"Самый простой пример: известны три закона робототехники, которые сформулировал писатель-фантаст Айзек Азимов. Первый закон гласит, что робот не может нанести вред человеку. А что на практике? Создаются военные роботы. Я считаю, что военный робот не должен использоваться для уничтожения людей. Для уничтожения техники - да, для уничтожения роботов противника - да, но он не может посягать на жизнь человека. И это лишь одна деталь, а таких вещей много", - добавил экс-глава СПЧ.

При этом он обратил внимание на тот факт, что сейчас "нужно создавать новые, особые правовые конструкции". "Скажем точнее: защита прав человека в условиях развития технологий искусственного интеллекта", - подчеркнул Федотов в беседе с изданием.

Президент РФ Владимир Путин ранее назначил председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. Другим указом президент освободил с этой должности Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

При этом из состава Совета при президенте РФ по правам человека были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

В состав СПЧ включен исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также в состав Совета включен президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов. Ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора назначена заместителем председателя Совета (по согласованию).