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24.10.19 10:04

Россияне больше всего доверяют армии, меньше всего - политикам

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
24 октября. Interfax-Russia.ru - Среди государственных органов и общественных движений наибольшим доверием россиян пользуются армия, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, армии доверяют 63% россиян, и, по сравнению с 2009 годом, этот показатель вырос почти вдвое. Политическим партиям доверяют 16% опрошенных, хотя и этот показатель в два раза выше, чем 10 лет назад.

Далее в институциональном рейтинге доверия россиян следуют президент и спецслужбы: им доверяют соответственно 60% и 48% респондентов. Доверие к главе государства, по сравнению с 2009 годом, снизилось на 3%, в то время как число доверяющих спецслужбам увеличилось на 17%, отмечается в опросе.

Улучшили показатели за 10 лет полиция, прокуратура и суд. Уровень доверия полицейским с 17% в 2009 году возрос до 32% в настоящее время, работникам прокуратуры - с 21% до 30% и судьям - с 21% до 28%.

Правительству и церкви сейчас доверяют на 8% россиян меньше, чем в 2009 году - 40% (48% в 2009 году) и 26% (34% в 2009 году) соответственно.

Уровень доверия россиян обеим палатам парламента практически не изменился и составляет 24%. Примерно такое же количество сограждан (27%) говорят о доверии СМИ.

Опрос был проведен 26 сентября - 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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