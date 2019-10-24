Московский планетарий приглашает на экскурсии в честь своего 90-летия

24.10.19 10:23

Фото с официального сайта мэра Москвы

24 октября. Interfax-Russia.ru - Праздничная программа с лекциями и экскурсиями пройдет в Московском планетарии с 6 по 10 ноября в честь его 90-летия, сообщает в четверг сайт мэра Москвы.

"К своему дню рождения Московский планетарий организует цикл научно-познавательных лекций о космосе и астрономии. Известные космонавты, астрофизики, астрономы и мастера астрофотографии рассказывают о том, откуда берется полярное сияние, есть ли жизнь на других планетах, сколько весит лунный грунт. Встречи пройдут в самом планетарии и в парке "Зарядье", - говорится в сообщении.

Мероприятия для юных гостей организуют в "Лунариуме", уточняется на сайте. Бесплатная экскурсия "Интерактив" пройдет в музее 6, 7 и 8 ноября. На ней собравшиеся попробуют создать облака, испытают на себе оптические иллюзии и узнают благодаря специальным весам, сколько бы они весили, если бы жили на разных планетах.

Узнать тайны Вселенной, побывать внутри туманности, попробовать сделать облака и почувствовать себя космонавтами гости смогут, посетив мероприятия программы "Вселенная знаний". Рассмотреть телескопы и узнать обо всех секретах Московского планетария можно на бесплатной экскурсии "Неизвестный планетарий".

"С 8 по 10 ноября бесплатные занятия для школьников в возрасте от девяти до 12 лет организуют в рамках проекта "Лаборатория увлекательной науки". На них дети узнают, как устроен телескоп, а также попробуют собрать его самостоятельно", - уточняется в сообщении.

Во все дни праздничной программы с 17:00 до 22:00 гостям будут показывать 3D-мэппинг-шоу. Это проекция звездного неба и космических пейзажей на большом куполе Московского планетария.