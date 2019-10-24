Сбербанк отрицает новую утечку данных клиентов

24.10.19 10:51

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".

Ранее об обнаружении новых баз данных, выставленных на продажу, сообщила газета "Коммерсантъ".

"В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было", - сообщили "Интерфаксу" в кредитной организации.

"Коммерсантъ" сообщил накануне, что новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября. В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Также, по информации газеты, в базе содержатся аудиозаписи разговоров с клиентами. База, по информации газеты, содержит информацию с 2015 года и обновляется еженедельно.

В начале октября стало известно об утечке в открытый доступ данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк заявил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс. Все карты были перевыпущены, сообщал банк.

Сбербанк также сообщил, что служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами в субботу, 4 октября, выявила сотрудника банка 1991 года рождения (руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка), который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.