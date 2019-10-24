Еще безопаснее: РФ поставит в африканские страны оружие еще на $4 млрд
  
Новые жертвы: спасатели нашли тела еще 2 погибших при прорыве дамб в Красноярском крае
   
Ротация кадров: президент назначил нового главу СПЧ и заменил несколько членов Совета
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
24.10.19 10:51

Сбербанк отрицает новую утечку данных клиентов

© РИА Новости. Евгений Биятов
24 октября. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".

Ранее об обнаружении новых баз данных, выставленных на продажу, сообщила газета "Коммерсантъ".

"В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было", - сообщили "Интерфаксу" в кредитной организации.

"Коммерсантъ" сообщил накануне, что новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября. В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Также, по информации газеты, в базе содержатся аудиозаписи разговоров с клиентами. База, по информации газеты, содержит информацию с 2015 года и обновляется еженедельно.

В начале октября стало известно об утечке в открытый доступ данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк заявил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс. Все карты были перевыпущены, сообщал банк.

Сбербанк также сообщил, что служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами в субботу, 4 октября, выявила сотрудника банка 1991 года рождения (руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка), который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.10.19 13:52
Суд до конца года оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  24.10.19 13:20
Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста
.
  24.10.19 11:33
Обвиняемый в шпионаже Уилан останется в СИЗО до конца года
.
  24.10.19 10:23
Московский планетарий приглашает на экскурсии в честь своего 90-летия
.
  24.10.19 09:23
ОНК пожаловалась главе московского УФСИН на отсутствие отопления в СИЗО-3
.
  23.10.19 16:59
Следствие просит арестовать сотрудника столичного хостела, напавшего с ножом на постояльцев
.
  23.10.19 15:55
Более 25 тыс. очередников на жилье в Москве вошли в программу реновации
.
  23.10.19 15:52
Мосгорсуд оставил под арестом сообщника замглавы "Аэрофлота" по делу о мошенничестве
.
  23.10.19 14:55
Благоустройство большинства московских набережных завершится в ближайшие 5 лет
.
  23.10.19 14:02
Хуснуллин назвал спекуляцией заявления о радиации в зоне Юго-Восточной хорды


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket