Семь человек остаются в иркутских больницах после заражения кишечными инфекциями в столовых

24.10.19 11:05

© РИА Новости. Башир Алиев

24 октября. Interfax-Russia.ru - Врачи госпитализировали ребенка, который находился на амбулаторном лечении после того, как в начале октября заразился дизентерией в числе других жителей иркутского Братск в кафе быстрого питания Doner Kebab, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В больнице Братска остаются два ребенка, пострадавших от группового отравления. Одного из них госпитализировали в среду. У обоих состояние легкой степени тяжести", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, остальные 22 госпитализированных с дизентерией, из которых девять детей, выписаны из больницы.

В больнице Иркутска, по данным Минздрава региона, остаются пять из 23 человек, заболевших сальмонеллезом после посещения столовой сети "БонЖур" на улице Горького.

Как ранее сообщалось, в октябре произошли массовые пищевые отравления жителей Иркутска и Братска во время посещения заведений общепита. В Иркутске госпитализировали всех обратившихся за медпомощью - 23 человека, у которых диагностирован сальмонеллез. В Братске в больницу попали 23 из 43 человек, заразившихся дизентерией.

Оба заведения общепита закрыты - с 15 октября столовая иркутской сети "БонЖур" по решению собственника, с 17 октября братское кафе быстрого питания Doner Kebab по решению суда.

По обоим фактам СКР ведет доследственную проверку в рамках ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).