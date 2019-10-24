Крымские спасатели присоединились к мировому флешмобу Tetris Challenge

24.10.19 11:12

Фото МЧС Крыма

24 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники судакского отряда "Крым-СПАС" присоединились к флешмобу "Тетрис челлендж", который охватил мир этой осенью, сообщила пресс-служба МЧС Крыма (входит в состав правительства региона) в четверг.

Флешмоб начался 1 сентября с Швейцарии. Полиция Цюриха выложила в соцсети фотографию с подписью: "Если вы всегда хотели знать, что находится внутри патрульной машины, - пожалуйста". На снимке запечатлены двое полицейских и содержимое их автомобиля. Все предметы, а также сами сотрудники полиции лежали на земле параллельно друг другу или под углом 90 градусов, сверху это было похоже на блоки в игре "Тетрис". Такая раскладка не только создает интересную композицию, но и позволяет увидеть весь инвентарь сотрудников экстренной службы. Флешмоб получил большую популярность, аварийные службы по всему миру начали участвовать в Tetris Challenge.

"Основная цель данного мероприятия - показать содержимое машин экстренных служб: спасателей, пожарных, скорой помощи, полицейских и так далее" - отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

По его словам, в акции уже поучаствовали представители российских экстренных служб из разных регионов. Теперь к ней присоединились и спасатели "Крым-СПАСа".