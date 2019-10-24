"Курилки" могут вернуться в аэропорты России в виде непрозрачных зон

24.10.19 11:14

© РИА Новости. Владимир Вяткин

24 октября. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по охране здоровья Госдумы в четверг поддержал во втором чтении поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", которыми предлагаются вернуть курительные зоны в аэропорты в виде непрозрачных помещений.

Законопроект о возвращении в аэропорты изолированных зон для курения был разработан депутатом Госдумы Сергеем Боярским ("Единая Россия") и ранее в первом чтении одобрен Госдумой.

Подготовленные ко второму чтению изменения предлагают сделать непрозрачными те зоны аэропортов, которые будут специально выделяться для курильщиков.

Разработчик поправок заявил на заседании комитета, что "учел предложение Минздрава, чтобы зоны были непрозрачными и процесс курения не был заметен из других помещений".

Боярский считает, что, делая такие зоны непрозрачными, "можно избежать пропаганды курения".