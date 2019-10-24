Почти 1,8 тыс. человек заболели геморрагической лихорадкой в Саратовской области

24.10.19 11:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 октября. Interfax-Russia.ru - Число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в Саратовской области продолжает расти, с начала октября диагноз уже подтвержден почти у 140 человек.

"В настоящее время в стационарах остается 96 человек с подозрением на ГЛПС. Всего с начала мая диагноз лабораторно подтвержден у 1780 заболевших", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном Минздраве в четверг.

Собеседник агентства подчеркнул, что всем госпитализированным медицинская помощь оказывается в полном объеме.

"С начала мая по 24 октября диагноз ГЛПС не подтвердился у более чем 1 тыс. человек, госпитализированных с подозрением на "мышиную лихорадку",- сказал представитель Минздрава.

Ранее сообщалось, что, по данным на 7 октября, диагноз ГЛПС был подтвержден у 1641 жителя региона.

С начала года от этого заболевания в регионе скончались два человека.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи со вспышкой заболевания в Саратовской области.

Последнее резкое увеличение активности природных очагов ГЛПС в Саратовской области наблюдалось в 2014 году.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), выраженным поражением почек. Основной распространитель заболевания - рыжая полевка.