Кучерена: не оснований отказать Сноудену в продлении вида на жительство в РФ

24.10.19 11:30

© РИА Новости. Валерий Мельников

24 октября. Interfax-Russia.ru - Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, заявил, что у российских властей нет никаких оснований для отказа в продлении ему вида на жительство.

"Что касается его опасений насчет вида на жительство: я на днях с ним разговаривал и должен сказать, что не вижу никаких оснований для российских властей не продлевать ему вид на жительство. Он законопослушный, он уважает и не нарушает законы РФ", - сказал "Интерфаксу" Кучерена, комментируя соответствующие высказывания Сноудена в СМИ относительно его перспектив проживания в РФ.

Говоря о критике в адрес российских властей со стороны беглого американца, его адвокат отметил: "Я ничего плохого в позиции Эдварда Сноудена не вижу. В данном случае он говорит о своей гражданской позиции в части критики властей США и РФ".

"Он живет в свободной демократической стране, и вправе высказывать свое мнение о тех или иных вопросах, которые касаются жизни и деятельности людей", - добавил Кучерена.

Говоря об интерпретациях некоторых СМИ относительно слов Сноудена, который якобы не очень любит Россию и вынужденно проживает здесь, адвокат заметил: "Это не так. Он очень хорошо относится к России, ее гражданам, очень благодарен стране за то, что она предоставила ему убежище, вид на жительство".

"А так он свободен, может уехать в любую страну, наши законы это позволяют. То, что он вынужденно оказался в России, это давно известно, он собирался улететь в Латинскую Америку, но остался здесь после того, как власти США аннулировали его паспорт", - уточнил Кучерена.

Разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Его разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем он уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года. Сноудену также был выдан вид на жительство.

Срок его нынешнего вида на жительства в РФ истекает 1 августа 2020 года.