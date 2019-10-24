Импорт иномарок в Сахалинскую область за 9 месяцев вырос более чем на треть

24.10.19 11:38

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 октября. Interfax-Russia.ru - Жители Сахалинской области в январе-сентябре 2019 года ввезли 1 тыс. 556 иностранных автомобилей, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель начальника Сахалинской таможни Ирина Колоскова на пресс-конференции в четверг.

"Легковых автомобилей ввезено на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно наблюдался рост ввоза до 1 июля 2019 года. Связано это с тем, что ожидалось вступление в силу поправок в технический регламент безопасности колесных транспортных средств, но в последующем эти изменения техрегламента были отсрочены на год, пока, предварительно, на 1 июля 2020 года", - отметила она.

По ее словам, изменения техрегламента связаны с выдачей свидетельств безопасности конструкций транспортного средства, которые теперь должны выдаваться исключительно аккредитованными испытательными лабораториями.

"Сегодня эти нормы не действуют, но, тем не менее, люди ожидали, что они вступят в силу и могут возникнуть дополнительные затраты. В связи с этим объем ввозимых автомобилей увеличился", - констатировала замначальника таможни.

В основном легковые автомобили завозятся физлицами, большую часть машин сахалинцы приобретают в Японии.

Как сообщалось, с 2013 по 2017 годы в Сахалинской области отмечался спад импорта иностранных автомобилей. Снижение происходило за счет политики государства - регулярного увеличения таможенных пошлин и других таможенных платежей на ввоз автомобилей. Рост ввоза автомобилей наметился в 2018 году, когда сахалинцы завезли более 1 тыс. автомобилей.