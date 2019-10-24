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24.10.19 11:45
Костин: сделка по продаже Tele2 "Ростелекому" будет закрыта до конца февраля
"Там все идет, постановление правительства принято. Я думаю, что до конца февраля следующего года должны сделку закрыть", - сказал он.
"Ростелеком" владеет 45% Tele2. Оставшуюся долю оператор выкупит у ВТБ и других акционеров. При этом сделка предусматривает проведение допэмиссии акций "Ростелекома" в пользу ВТБ. Совместно с ВТБ у РФ будет более 50% в "Ростелекоме" (доля государства в операторе при этом должна быть не менее 33,2%).
Tele2 предоставляет услуги связи в 67 регионах России (в том числе в Москве и Московской области), во всех регионах присутствия компания уже развернула сети 4G, компания обслуживает 42,3 млн абонентов. В результате покупки Tele2 "Ростелеком" станет крупнейшим по выручке оператором РФ (около 500 млрд рублей).
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