Костин: сделка по продаже Tele2 "Ростелекому" будет закрыта до конца февраля

24.10.19 11:45

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Сделка по консолидации "Ростелекомом" 100% оператора Tele2 должна быть закрыта до конца февраля 2019 года, сообщил журналистам президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

"Там все идет, постановление правительства принято. Я думаю, что до конца февраля следующего года должны сделку закрыть", - сказал он.

"Ростелеком" владеет 45% Tele2. Оставшуюся долю оператор выкупит у ВТБ и других акционеров. При этом сделка предусматривает проведение допэмиссии акций "Ростелекома" в пользу ВТБ. Совместно с ВТБ у РФ будет более 50% в "Ростелекоме" (доля государства в операторе при этом должна быть не менее 33,2%).

Tele2 предоставляет услуги связи в 67 регионах России (в том числе в Москве и Московской области), во всех регионах присутствия компания уже развернула сети 4G, компания обслуживает 42,3 млн абонентов. В результате покупки Tele2 "Ростелеком" станет крупнейшим по выручке оператором РФ (около 500 млрд рублей).