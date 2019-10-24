Путин: Россия продолжит подготовку военных из стран Африки

24.10.19 11:59

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит готовить военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов стран Африки в российских учебных заведениях, в которых уже обучаются военнослужащие из 20 африканских государств.

"Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов африканских стран в российских специализированных учебных заведениях", - сказал Путин в четверг на первом пленарном заседании саммита Россия-Африка.

Он сообщил, что в настоящее время в вузах Минобороны РФ обучаются военнослужащие из 20 африканских государств.

Путин сказал также, что "в интересах укрепления боеспособности национальных вооруженных сил стран Африки осуществляется сотрудничество в военной и военно-технической областях".

"Россией заключены соглашения о ВТС с более, чем 30 странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе", - заявил Путин.

Кроме этого, президент России сказал, что считает важным наращивание сотрудничества с африканскими странами в вопросах противодействия терроризму и экстремизму.

"Считаем важным наращивание совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами России и стран Африки - координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией", - подчеркнул Путин.

Президент России выразил беспокойство тем, что ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной - "не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы".

По словам Путина, "развитию африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство".

"Многие страны сталкиваются с последствиями так называемой "арабской весны", в результате чего дестабилизирована ситуация на всей Северной Африке", - заявил президент России.

Он подчеркнул, что в этом регионе, а также в Сахаро-Сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском роге действуют многочисленные террористические организации.