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24.10.19 12:09
Электронную визу для посещения Петербурга и Ленобласти хотят получить 20 тыс. иностранцев
"По данным МИД РФ, 20 тысяч заявок (подано на получение электронных виз - ИФ), 5 тысяч посещений, половина - Прибалтика: больше всего - Эстония и Литва. В заявках есть Дания и Швеция, очень активна Финляндия", - сказал Панкевич на заседании общественного совета при комитете.
Он отметил, что по электронным визам город посещают не только европейцы: в Петербурге уже побывали шестеро иранцев и 33 филиппинца.
Панкевич напомнил, что до 2021 года электронная виза оформляется бесплатно, с 2021 года, когда система электронных виз должна заработать для посещения всей России, за ее получение будет введена плата.
"В 2021 году, когда виза будет действовать во всей стране, можно будет делать продукты, например, с точкой въезда в Петербурге, с посещением Казани и других городов", - сказал он.
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