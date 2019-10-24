Юнга из Крыма примет участие в кругосветке к 200-летию открытия Антарктиды

24.10.19 12:19

Фото с сайта администрации г. Ялта

24 октября. Interfax-Russia.ru - Юнга Детского морского центра Ялты Илья Виденмеер поучаствует в кругосветном плавании, экспедиция стартует 1 ноября нынешнего года, сообщила пресс-служба администрации крымского города в четверг.

Кругосветка проводится в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями под руководством Беллинсгаузена и Лазарева и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Наряду с решением учебных задач, экспедиция должна напомнить миру о вкладе русских мореплавателей в освоение новых географических пространств, а также продемонстрировать возможности России как одной из ведущих морских держав", - говорится в пресс-релизе Ялтинской администрации.

Первым "в рейс" отправится фрегат "Паллада", парусник выйдет из Владивостока. "Седов" и "Крузенштерн" начнут плавание из Калининграда в первой декаде декабря. Завершится экспедиция в конце 2020 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов накануне, 23 октября, вручил подростку из Ялты флаг республики. Стяг затем попадет к капитану "Паллады" "для подъема на мачту при отходе из порта Владивосток и при заходе в порты" на первом этапе кругосветки из России в Чили.

На учебном фрегате "Паллада" предусмотрены места для пяти юных моряков морских клубов России, одним из них стал крымчанин.