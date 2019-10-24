Согласованный митинг против мусорного полигона пройдет в Екатеринбурге

24.10.19 12:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 октября. Interfax-Russia.ru - Общественники планируют 3 ноября провести в Екатеринбурге митинг против строительства мусорного полигона в районе поселка Шабровский и деревни Большое Седельниково.

"В зоне экологического поражения в случае обустройства полигона в районе Седельниково и Шабровского окажется больше 7 тысяч человек. Со всеми вытекающими последствиями. У нас в регионе есть другие подходящие места для мусорной инфраструктуры", - написал организатор акции, общественник Эдуард Мансуров на своей странице в фейсбуке.

По его словам, министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение митинга. Однако власти предложили перенести место проведения мероприятия из центра города.

"Митинг против мусорного полигона согласовали, но при этом хотят перенести его в парк 50-летия ВЛКСМ на пересечении Ясной-Шаумяна", - пояснил Мансуров.

Организаторы заявляют до 1,5 тысяч участников.

Согласно проекту генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года, размещенному на официальном портале города, мусорный полигон планируется разместить в районе поселка Шабровский.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области планируют, что в ближайшие 5 лет в регионе будет создано 15 полигонов для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО) взамен существующих.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что власти планируют применить опыт опроса по храму святой Екатерины, который прошел 13 октября, в вопросе строительства мусорных полигонов.