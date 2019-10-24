"Аэрофлот" оштрафован на 100 тыс. за задержку рейса Белгород-Москва

24.10.19 12:40

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 октября. Interfax-Russia.ru - Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с задержкой рейса компании "Аэрофлот" из-за неисправности самолета в аэропорту Белгорода в июле текущего года.

"Установлено, что авиакомпанией задержано более чем на 3 часа отправление авиарейса из международного аэропорта Белгород по маршруту Белгород - Москва. Причиной задержки явилась техническая неисправность воздушного судна, резервное воздушное судно авиакомпанией предоставлено не было",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями Белгородской транспортной прокуратурой в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 416 района Арбат г. Москвы авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - сказал представитель надзорногом ведомства.