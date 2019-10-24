Власти Ростовской области озвучили в ГД более 20 инициатив для развития региона

24.10.19 12:48

Фото с портала правительства Ростовской области

24 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Ростовской области предложили более 20 инициатив для ускорения социально-экономического развития региона в ходе заседания в Госдуме РФ, впервые посвященного этой теме, сообщила пресс-служба губернатора.

Данные предложения направлены на реализацию национальных проектов, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства и производительности труда, на развитие инженерно-магистральной инфраструктуры, оптимизацию госзакупок, продвижение региона в России и за рубежом.

В частности, было предложено распространить на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах режим свободной таможенной зоны, предоставить индивидуальным предпринимателям возможность стать резидентами ТОСЭР, снизить пороговый уровень для вхождения предприятий в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости".

В ходе заседания министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко сообщил, что динамика валового регионального продукта (ВРП) предыдущих нескольких лет опережала общероссийские значения индекса физического объема ВВП.

"Рост ВРП за 2010-2018 годы составил 129,4% (среднероссийский показатель - 112,9%). За 9 месяцев 2019 года индекс промышленного производства - 103%, в России - 102,7%, отмечен рост численности субъектов малого и среднего бизнеса. Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития области на будущий год, экономический рост превысит ожидаемый уровень 2019 года на 3%", - приводятся в сообщении слова Папушенко.

Для поддержки инвестиционной деятельности и активизации экономического роста в области принят закон об инвестиционных налоговых вычетах, предоставляются "инженерные" субсидии, налоговые льготы для инвесторов, заключаются специальные инвестиционные контракты. Кроме того, создаются и развиваются новые индустрии, являющиеся драйверами экономического роста (ветроэнергетика, электронная торговля), совершенствуется инфраструктура поддержки бизнеса.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский сообщил депутатам, что на протяжении последних пяти лет производство сельхозпродукции растет ежегодно.

"В 2014 году произведено продукции на 191 млрд рублей, в 2018-м - на 255 млрд рублей. Одной из составляющих стал практически двукратный рост объема производства зерновых. Это результат постоянной работы над соблюдением структуры посевных площадей, а также проведения сельхозтоваропроизводителями ежегодной сортосмены и сортообновления, использования элитных семян, применения минеральных удобрений. За пять лет за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем введено в эксплуатацию 26 тыс. гектаров мелиорируемых земель", - сказал Рачаловский.

За этот период сельхозтоваропроизводители приобрели почти 5 тыс. тракторов и 3 тыс. комбайнов, что позволило обновить парк техники на 16% и 26% соответственно. На модернизацию сельхозтехники из областного бюджета с 2014 по 2018 годы выделено 1,5 млрд рублей.

В области также увеличились производство товарного молока и загрузка молокоперерабатывающих предприятий области.

"В целом производимых объемов продукции достаточно для нужд области и обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, цены на хлеб, который относится к группе социально значимых товаров, у нас на протяжении рассматриваемого периода остаются одними из самых низких в субъектах Южного федерального округа", - отметил министр.

По его словам, есть ряд вопросов, которые можно решить только при содействии федеральных властей. В их числе - возможность реструктуризации задолженности предприятий АПК по кредитам и займам на длительный срок.

"Отсутствие соответствующей законодательной базы не позволяет производителям при возникновении проблем урегулировать ситуацию с кредитными учреждениями, минуя процедуры банкротства. Это произошло в компаниях "Евродон", "Белая птица", "Донстар". Ситуацию может изменить к лучшему реструктуризация задолженности перед кредитными учреждениями, причём на длительный срок до 15 лет, путём принятия соответствующего федерального закона. В целом, это позволит предотвратить банкротство предприятий, обеспечить социальную стабильность на селе и направить средства на модернизацию сельхозпроизводства", - отметил Рачаловский.