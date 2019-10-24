Клад со 120 золотыми монетами обнаружили в центре Курска

24.10.19 12:58

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 октября. Interfax-Russia.ru - Археологи Курского государственного университета нашли клад с дореволюционными монетами, сообщает комитет информации и печати администрации области.

Клад, насчитывающий 119 золотых монет, был найден учеными в историческом центре Курска. Предположительный возраст находки - конец XIX - начало XX веков. Клад будет передан в Государственный музейный фонд.

Отмечается также, что курские археологи ранее уже находили драгоценные монеты - серебряные.

Раннее сообщалось об обнаружении жителем Курска клада с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки, которые он нашел во время ремонта в доме. Найденные монеты он добровольно передал полиции.

Монеты хранились в комнате вещественных доказательств УМВД России по городу Курску. Затем их направили в ФКУ "Государственное учреждение по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран России) при министерстве финансов".

Однако после вскрытия упаковки с монетами вместо них было обнаружено три гаечных ключа и канцелярский степлер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения). Однако оно было приостановлено, поскольку виновника установить не удалось.

В свою очередь местные жители, которые нашли клад и добровольно отдали его государству, обратились в суд за положенной им денежной компенсацией в размере 50% стоимости находки - 2 млн 152,3 тыс. рублей. Ленинский суд Курска в июле 2019 года исковые требования удовлетворил. В начале октября апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу Минфина, пытавшегося оспорить взыскание с министерства указанных средств.