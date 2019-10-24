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24.10.19 12:59
Более 20 студентов во слета в Ярославле попали в больницу из-за вируса
В больницу с признаками норовирусной инфекции обратились почти пять десятков человек.
"В приемном отделении инфекционной больницы осмотрены 48 человек, 24 из них госпитализированы. Основные жалобы - повышение температуры, тошнота и рвота. Состояние их мы оцениваем как средней и легкой тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают. Остальным же даны рекомендации по амбулаторному лечению", - приводятся в сообщении слова главного инфекциониста области Ирины Старостиной.
Отмечается также, что происхождение вируса пока не установлено. Окончательный диагноз специалисты поставят через семь дней, когда будут готовы результат исследований проб воды, сырья, блюд, смывов и др.
Открытие Слета лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов состоялось в Ярославле 22 октября. В нем принимают участие около 700 человек из разных регионов России.
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